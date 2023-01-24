В Волгоградской области в ДТП с нефтевозом погибла женщина

Авария произошла во вторник, 24 января, в 14:40 на 597 километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В Волгоградской области в ДТП с нефтевозом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 24 января, в 14:40 в Дубовском районе. На 597 километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» Daewoo Nexia столкнулась с нефтевозом Mercedes. Уточняется, что грузовик был пустой.

Пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте ДТП. 59-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

Проводится проверка.