В Волгоградской области в ДТП с нефтевозом погибла женщина
Авария произошла во вторник, 24 января, в 14:40 на 597 километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».
В Волгоградской области в ДТП с нефтевозом погибла женщина. Об этом
Авария произошла во вторник, 24 января, в 14:40 в Дубовском районе. На 597 километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» Daewoo Nexia столкнулась с нефтевозом Mercedes. Уточняется, что грузовик был пустой.
Пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте ДТП. 59-летнего водителя с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка.