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В Сараях сгорел «КамАЗ»
Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина.

В Сараях сгорел «КамАЗ». Об этом сообщило ИД «Пресса».

Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина. В результате пожара кабина полностью выгорела. Водитель не пострадал. Автомобиль тушил один пожарные расчет.

Как сообщает издание, машина принадлежала частному лицу. Он занимался откачкой канализационных колодцев по договору с организациями и населением.

Обстоятельства случившегося выясняют.