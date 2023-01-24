В Сараях сгорел «КамАЗ»
Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина.
В Сараях сгорел «КамАЗ». Об этом
Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина. В результате пожара кабина полностью выгорела. Водитель не пострадал. Автомобиль тушил один пожарные расчет.
Как сообщает издание, машина принадлежала частному лицу. Он занимался откачкой канализационных колодцев по договору с организациями и населением.
Обстоятельства случившегося выясняют.