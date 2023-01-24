В Сараях сгорел «КамАЗ»

Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина.

В Сараях сгорел «КамАЗ». Об этом сообщило ИД «Пресса».

Инцидент произошел накануне вечером в понедельник, 23 января, в 19.19 на улице Гагарина. В результате пожара кабина полностью выгорела. Водитель не пострадал. Автомобиль тушил один пожарные расчет.

Как сообщает издание, машина принадлежала частному лицу. Он занимался откачкой канализационных колодцев по договору с организациями и населением.

Обстоятельства случившегося выясняют.