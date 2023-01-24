В Санкт-Петербурге осужденный на 23 года за заказное убийство бизнесмен вернулся из СВО

Мужчина вернулся в составе ЧВК «Вагнер» и улетел в Турцию.

В Санкт-Петербурге бизнесмен, осужденный на 23 года за заказное убийство, вернулся из СВО в составе ЧВК «Вагнер» и улетел отдыхать в Турцию. Об этом во вторник, 24 января, сообщила «Фонтанка».

Речь идет о бизнесмене Александре Тютином. В 2018 году его посадили за заказное убийство — он нанял киллера, который оказался оперативником ГУ МВД, чтобы тот убил его племянницу, которая покушалась на причитающееся ей наследство. После задержания выяснилось, что это не первое его заказное убийство — в 2005 году он нанял киллера для ликвидации семьи Зейналовых. Тогда в садоводстве «Серебряный ручей» в Ленобласти неизвестный расстрелял из автомата Калашникова и добил топором бизнесмена Зейналова, его жену, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь. Преступление с того момента оставалось нераскрытым.

Во время допроса Тютин признался, что вел с Зейналовым общие дела и не смогли мирно разойтись. Также он указал на самого исполнителя. Суд присяжных приговорил Тютина к 23 годам лишения свободы. В июне 2022 года Тютин вступил в ЧВК «Вагнер», куда его отправили на Украину как бойца. Спустя полгода он вернулся — в декабре 2022 года и вышел на свободу, сократив свой срок на 19 лет.

В настоящее время бизнесмен отдыхает в Турции.