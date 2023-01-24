В Санкт-Петербурге мужчина убил сестру и месяц хранил ее тело в квартире

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж и незаконное хранение запрещенных веществ.

В Санкт-Петербурге мужчина убил сестру и месяц хранил ее тело в квартире. Об этом пишет РИА ФАН.

Инцидент произошел 24 декабря в одной из квартир на Кондратьевском проспекте. Мужчина проживал в трехкомнатной квартире со своей сестрой. Когда между ними произошла ссора, он ударил женщину и оставил ее в соседней комнате.

Через месяц в полицию обратилась сестра погибшей и рассказала, что женщина не выходит на связь. После этого оперативники пришли в квартиру, где жили родственники и нашли в одной из комнат труп, накрытый одеялом. Его направили в морг для экспертизы.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Выяснилось, что ранее он уже был судим за грабеж и незаконное хранение запрещенных веществ.