В Рыбновском районе сгорел жилой дом

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в происшествии пострадали люди.

В Рыбновском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 24 января, около 00.53 часов. Возгорание произошло в жилом доме в селе Новоселки. Огонь полностью уничтожил здание площадью 40 кв метров.

В происшествии пострадали люди.

На пожар выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Позже в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшие погибли.