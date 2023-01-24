В Рыбновском районе сгорел жилой дом
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в происшествии пострадали люди.
В Рыбновском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило во вторник, 24 января, около 00.53 часов. Возгорание произошло в жилом доме в селе Новоселки. Огонь полностью уничтожил здание площадью 40 кв метров.
В происшествии пострадали люди.
На пожар выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Позже в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшие погибли.