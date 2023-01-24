В рязанском ТРЦ «Барс» прокомментировали падение мужчины с эскалатора

В торговом центре отметили, что в момент падения эскалатор был в исправном состоянии.

Представители ТРЦ «Барс» на Московском шоссе прокомментировали редакции РЗН. инфо падение мужчины с эскалатора во вторник, 24 января.

В торговом центре отметили, что в момент падения эскалатор был в исправном состоянии.

«Сотрудники торгового центра сообщают, что на момент инцидента оборудование находилось в исправном состоянии. Сразу после падения, эскалатор был отключен, а пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь. Медработники отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Травм, угрожающих жизни, у него нет. Претензий к торговому центру пострадавший не имеет», — отметили в торговом центре.

Напомним, во вторник, 24 января, рязанцы рассказали в соцсетях, что в ТРЦ «Барс» на Московском мужчина упал с неработающего эскалатора.