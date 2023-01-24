В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,0 процентов

За третью неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 4 826 случая заболевания — это 44,5 случаев на 10 тысяч населения.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,0 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За третью неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 4 826 случая заболевания — это 44,5 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 5,0%.

49,7% из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали аденовирусы (12,9%), в единичных случаях выявлялись РС-вирусы, метапневмовирусы. Доля вирусов гриппа составила 44,4%.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.