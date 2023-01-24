В Рязанской области запретят продажу алкоголя

Запрет не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.

В среду, 25 января, в Рязанской области запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня российского студенчества (Татьяниного дня).

Запрет не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.

Согласно региональному закону, алкоголь также не продают в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября) и День знаний (1 сентября).