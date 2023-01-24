В рязанских дворах около мусорных площадок установят знаки, запрещающие парковку

Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Павел Малков.

В рязанских дворах около мусорных площадок установят запрещающие парковку знаки. Об этом во вторник, 24 января, сообщили на заседании регионального правительства, пишет сайт ИД «Пресса».

По данным региональной госжилинспекции, трудности при вывозе мусора возникают из-за узких подъездов в контейнерным площадкам и припаркованных около них машин местных жителей.

Губернатор Павел Малков отметил, что проезд спецтранспорта затрудняет также гололед. Он пояснил, что в регионе работает комиссия с участием глав администраций районов и представителей регионального оператора, которая должна решить задачу с вывозом мусора.

Глава региона также сообщил, что в 2023 году для благоустройства большого количества контейнерных площадок заложат в бюджет области «серьезные средства», а рядом с мусорными площадками установят знаки, запрещающие парковку.