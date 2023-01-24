В рязанских дворах около мусорных площадок установят знаки, запрещающие парковку

В рязанских дворах около мусорных площадок установят запрещающие парковку знаки. Об этом во вторник, 24 января, сообщили на заседании регионального правительства,
По данным региональной госжилинспекции, трудности при вывозе мусора возникают из-за узких подъездов в контейнерным площадкам и припаркованных около них машин местных жителей.
Губернатор Павел Малков отметил, что проезд спецтранспорта затрудняет также гололед. Он пояснил, что в регионе работает комиссия с участием глав администраций районов и представителей регионального оператора, которая должна решить задачу с вывозом мусора.
Глава региона также сообщил, что в 2023 году для благоустройства большого количества контейнерных площадок заложат в бюджет области «серьезные средства», а рядом с мусорными площадками установят знаки, запрещающие парковку.