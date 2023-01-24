В Рязани задержали четырех наркокурьеров-закладчиков

Против работников наркомагазина возбужден уголовные дела.

В Рязани задержали четырех наркокурьеров-закладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники получили сведения, что в конце 2022 года в городе начал работать даркнет-магазин по продаже наркотиков. В августе деятельность магазина прекратилась после того, как задержали крупного поставщика наркотических средств, но через несколько месяцев работал магазина возобновилась.

Позже в Железнодорожном районе задержали 34-летнего мужчину, который приехал из Новосибирска. В его съемной квартире нашли и изъяли 1,696 граммов мефедрона и 58 граммов марихуаны, а также электронные весы, упаковочные материалы и несколько мобильных телефонов. В его задачу входила доставка наркотических средств из Москвы и распространение наркотиков через тайники-закладки.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Суд постановил заключить злоумышленника под стражу.

Позже сотрудники полиции задержали еще трех участников нелегального магазина — трех рязанцев в возрасте от 19 до 27 лет, которые выполняли роль розничных курьеров-закладчиков. Против них также возбудили уголовные дела.