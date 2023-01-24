В Рязани планируют закупить еще 49 автобусов

В региональном минтрансе сообщили, что в настоящее время выбирают поставщиков и готовят документы к проведению конкурса.

В Рязани планируют закупить еще 49 автобусов. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на региональный минтранс.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время выбирают поставщиков и готовят документы к проведению конкурса. Работу завершат до февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что на улицы Рязани вышли десять новых троллейбусов с автономным ходом.