В Рязани на улице Семашко в ДТП с «Рено» и «ВАЗ» пострадал двухлетний ребенок
Авария случилась накануне в понедельник, 23 января.
В Рязани произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в понедельник, 23 января, примерно в 16:00 вблизи дома № 5 по улице Семашко в Рязани. Тогда 35-летний житель села Дядьково, управляя автомобилем Renault Megan врезался в автомобиль «ВАЗ», которым управлял 28-летний рязанец.
В ДТП пострадал двухлетний пассажир иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.
Поводится проверка.