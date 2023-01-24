В Рязани на улице Магистральной задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Подробности задержания во вторник, 24 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали накануне в понедельник, 23 января. Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на прохожего, который, увидев их, попытался скрыться. Мужчину остановили и выяснилось, что 34-летний рязанец осужден за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Его объявили в федеральный розыск.

Рязанца доставили в отдел полиции. Позже его передадут инициаторам розыска.