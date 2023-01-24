В Рязани на Северной окружной из-за ДТП с фурой образовался затор
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В Рязани образовалась пробка из-за ДТП с участием фуры. Пост об этом во вторник, 24 января,
Авария случилась на Северной окружной на выезде из Канищева. На дороге столкнулись фура и легковушка.
«ДТП на Северной окружной с участием фуры, в направлении выезда из Канищево движение сильно затруднено», — говорится в подписи к публикации.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на момент 8.10 движение на участке сильно затруднено.