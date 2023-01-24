В России на ресторанах KFC начали менять вывески на ROSTIC’S

В начале июня 2022 года сообщалось, что владелец KFC готовится продать бизнес в России.

В России на ресторанах KFC начали менять вывески на ROSTIC’S. Фото ресторана в Москве опубликовали в Telegram-канале Ura.ru во вторник, 24 января.

Уточняется, что ранее российское подразделение ресторана подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда под таким названием.

В начале июня 2022 года сообщалось, что владелец KFC готовится продать бизнес в России.

Накануне в Санкт-Петербурге посетители устроили скандал в KFC из-за ведра курицы.