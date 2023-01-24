В Пензе водитель такси въехал в опору ЛЭП, погиб пассажир

В Пензе молодой человек разбился по вине друга-таксиста. Обстоятельства аварии во вторник, 24 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в понедельник, 23 января, около 23 часов на улице Аустрина. 19-летний молодой человек решил покататься со своим 20-летним другом-таксистом на Renault Logan. В какой-то момент автомобиль потерял управление влетел в опору ЛЭП.

Удар о столб пришелся на сторону пассажира. Его тело вырезали спасатели. Водитель «Рено» отделался легкими травмами. Причина аварии и ее обстоятельства выясняются.