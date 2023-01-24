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В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Авария случилась на автодороге «Северный обход» в Коченевском районе.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась на автодороге «Северный обход» в Коченевском районе. По предварительной информации, карета скорой помощи наехала на барьерное ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с Mitsubishi. После столкновения автомобиль скорой загорелся.

Погибли четыре человека: 40-летний водитель легковой Mitsubishi, а также пассажир этого автомобиля и два пассажира скорой. Еще трое доставлены в больницу — два пассажира легковушки и водитель скорой.