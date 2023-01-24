В Новочеркасске в ДТП с «перевертышем» погиб подросток

Авария случилась накануне в понедельник, 23 января, на улице Буденновской.

В Новочеркасске в аварии погиб подросток. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба УГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась накануне в понедельник, 23 января, на улице Буденновской. Тогда 20-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал в сторону улицы Ленгника, потерял управление и и автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Травмы получили водитель и три его пассажира в возрасте 15 и 16 лет. Всех госпитализировали. В больнице один из подросток из-за полученных травм скончался.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.