В Москве с кровотечением госпитализировали актера Станислава Садальского
Его госпитализировали в Боткинскую больницу.
В Москве с кровотечением госпитализировали актера Станислава Садальского. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети артиста.
Его госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам самого артиста, кровотечение могло открыться из-за переживаний.
«Ночью по „скорой“ забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты… Пока кровотечение не остановили», — написал он.
Ранее после спектакля в больницу госпитализировали артиста Валерия Афанасьева. Он получил травму в конце первого акта.