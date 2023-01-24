В Москве с кровотечением госпитализировали актера Станислава Садальского

Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

В Москве с кровотечением госпитализировали актера Станислава Садальского. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети артиста.

Его госпитализировали в Боткинскую больницу. По словам самого артиста, кровотечение могло открыться из-за переживаний.

«Ночью по „скорой“ забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты… Пока кровотечение не остановили», — написал он.

Ранее после спектакля в больницу госпитализировали артиста Валерия Афанасьева. Он получил травму в конце первого акта.