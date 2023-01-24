В Кремле заявили, что не планируют вводить ограничения на выезд россиян из страны

Ранее депутаты Госдумы разработали поправки о проезде через границу.

В Кремле ответили на вопрос, планируют ли власти вводить ограничения на выезд россиян из страны. На вопросы журналистов во вторник, 24 января, ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

По словам Пескова, Кремль не обсуждает этот вопрос.

«Нет, в Кремле не обсуждается», — сказал он в ответ на вопрос.

Ранее депутаты Госдумы разработали поправки о проезде через границу.