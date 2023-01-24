В Кальном пьяный рязанец угнал автомобиль и украл телефон у таксиста

Им оказался 24-летний житель Рязани, ранее уже судимый за нарушение ПДД.

В Кальном пьяный рязанец угнал автомобиль и украл телефон у таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ночью во вторник, 24 января, в полицию обратился 42-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Он рассказал, что работает в такси и у него угнали автомобиль Kia Rio.

Таксист сказал, что он привез пьяного пассажира на улицу Быстрецкую, но клиент отказался оплачивать поездку. Между мужчинами произошла потасовка, во время которой пассажир ударил таксиста бутылкой по голове, после чего сел в машину и уехал.

Полицейские приехали на место преступления и заметили угнанный автомобиль. Они задержали угонщика. Им оказался 24-летний житель Рязани, ранее уже судимый за нарушение ПДД. У него полицейские нашли и пропавший из машины телефон водителя.

Уголовные дела возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).