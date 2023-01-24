Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
ЦБ USD 68.63 -0.04 24/01
ЦБ EUR 74.73 0.39 24/01
Нал. USD 70.51 / 74.25 24/01 11:30
Нал. EUR 75.52 / 76.85 24/01 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 938
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
6 473
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 972
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 861
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме рассмотрят закон о самозапрете на получение кредитов
Если закон одобрят, то сделать это смогут россияне через портал «Госуслуги».

В России готовят закон о самозапрете на кредиты и займы. Об этом во вторник, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Законопроект уже направили в Госдуму. В случае его одобрения, россияне смогут установить запрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги». Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — говорится в сообщении ЦБ.

Сами банки с таким механизмом согласились. В дальнейшем потребуется лишь внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

После того, как россиянин выставит себе ограничение, банки смогут запросить информацию в БКИ и увидят эти выставленные ограничения на кредитование.