В Госдуме рассмотрят закон о самозапрете на получение кредитов

Если закон одобрят, то сделать это смогут россияне через портал «Госуслуги».

В России готовят закон о самозапрете на кредиты и займы. Об этом во вторник, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Законопроект уже направили в Госдуму. В случае его одобрения, россияне смогут установить запрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги». Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого потребуется зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.

«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу», — говорится в сообщении ЦБ.

Сами банки с таким механизмом согласились. В дальнейшем потребуется лишь внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

После того, как россиянин выставит себе ограничение, банки смогут запросить информацию в БКИ и увидят эти выставленные ограничения на кредитование.