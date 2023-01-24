В Госдуме придумали наказание для артистов, которые покинули Россию

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олега Матвейчева, российское авторское общество должно перестать выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение песен на радио и телевидении.

Российское авторское общество должно перестать выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении. Такое наказание придумал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, пишет URA.ru.

«Есть Российское авторское общество. Любая песня, условно, Аллы Пугачевой, которую исполнили по радио, автоматически приносит ей определенное количество долларов дохода. Радио перечисляет РАО, а оно уже перечисляет Пугачевой на счет в Израиль. Нужно прекратить возможность получение доходов», — сказал Олег Матвейчев.

Он заявил, что в этом случае доходы покинувших Россию артистов государство не будет присваивать себе, в «ликвидирует доходы, чтобы они накапливались». А после того, как артист вернется — будут решать, что с ним делать. Матвейчев предположил, что эти деньги артист может потратить на штрафы или возмещение моральных ущербов.