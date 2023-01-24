Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
ЦБ USD 68.63 -0.04 24/01
ЦБ EUR 74.73 0.39 24/01
Нал. USD 70.51 / 74.25 24/01 11:30
Нал. EUR 75.52 / 76.85 24/01 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 938
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
6 473
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 972
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 861
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Госдуме придумали наказание для артистов, которые покинули Россию
По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олега Матвейчева, российское авторское общество должно перестать выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение песен на радио и телевидении.

Российское авторское общество должно перестать выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении. Такое наказание придумал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, пишет URA.ru.

«Есть Российское авторское общество. Любая песня, условно, Аллы Пугачевой, которую исполнили по радио, автоматически приносит ей определенное количество долларов дохода. Радио перечисляет РАО, а оно уже перечисляет Пугачевой на счет в Израиль. Нужно прекратить возможность получение доходов», — сказал Олег Матвейчев.

Он заявил, что в этом случае доходы покинувших Россию артистов государство не будет присваивать себе, в «ликвидирует доходы, чтобы они накапливались». А после того, как артист вернется — будут решать, что с ним делать. Матвейчев предположил, что эти деньги артист может потратить на штрафы или возмещение моральных ущербов.