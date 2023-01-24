В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах

Так, парламентарии предлагают снизить пенсионный возраст для мужчин − до 60 лет, для женщин − до 55 лет. Это касается лишь тех, кто работает в новых областях − Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах. Об этом во вторник, 24 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распоряжение.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Так, парламентарии предлагают снизить пенсионный возраст для мужчин — до 60 лет, для женщин — до 55 лет. Это касается лишь тех, кто работает в новых областях — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Авторы инициативы обратили внимание, что до вхождения в состав России пенсионный возраст в республиках Донбасса таким и был. Поэтому условия для соотечественников в этом плане ухудшились.