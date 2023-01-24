Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» внесли, чтобы исключить на границе очереди из грузовиков.

Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу. Глава комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев пояснил «Радиоточке НСН», что речь идет о грузоперевозках.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» внесли, чтобы исключить очереди на границе. Уточняется, что речь идет только о грузовых автомобилях, легкового и общественного транспорта поправки не коснутся.

Москвичев рассказал, что очереди на на пунктах пропуска из грузовиков, которые занимаются международными перевозками, достигают 10-12 километров. По его словам, очередь будет электронной.

«Это поправка связана и регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, еды, без всего, а быстрее довозили товар», — отметил депутат.