Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-2°
Чтв, 26
-2°
ЦБ USD 68.63 -0.04 24/01
ЦБ EUR 74.73 0.39 24/01
Нал. USD 70.51 / 74.25 24/01 11:30
Нал. EUR 75.52 / 76.85 24/01 11:20
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 938
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
6 473
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 972
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 861
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» внесли, чтобы исключить на границе очереди из грузовиков.

Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу. Глава комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев пояснил «Радиоточке НСН», что речь идет о грузоперевозках.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» внесли, чтобы исключить очереди на границе. Уточняется, что речь идет только о грузовых автомобилях, легкового и общественного транспорта поправки не коснутся.

Москвичев рассказал, что очереди на на пунктах пропуска из грузовиков, которые занимаются международными перевозками, достигают 10-12 километров. По его словам, очередь будет электронной.

«Это поправка связана и регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, еды, без всего, а быстрее довозили товар», — отметил депутат.