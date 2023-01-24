Россиянам разъяснили новые поправки о проезде через границу. Глава комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев
Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» внесли, чтобы исключить очереди на границе. Уточняется, что речь идет только о грузовых автомобилях, легкового и общественного транспорта поправки не коснутся.
Москвичев рассказал, что очереди на на пунктах пропуска из грузовиков, которые занимаются международными перевозками, достигают 10-12 километров. По его словам, очередь будет электронной.
«Это поправка связана и регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, еды, без всего, а быстрее довозили товар», — отметил депутат.