В Госдуме разработали поправки о проезде через границу

В Госдуме подготовили поправки, требующие резервировать дату и время проезда через границу. Об этом во вторник, 24 января,
Поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Согласно документу, закон коснется как россиян, так и иностранных граждан.
«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.
Также поправки требуют оборудовать пункт контроля средствами принудительной остановки.
Изменения должны вступить в силу с 1 марта этого года.