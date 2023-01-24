В Госдуме разработали поправки о проезде через границу

Согласно документу, закон коснется как россиян, так и иностранных граждан.

В Госдуме подготовили поправки, требующие резервировать дату и время проезда через границу. Об этом во вторник, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Поправки подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Согласно документу, закон коснется как россиян, так и иностранных граждан.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим пользователям автомобильными дорогами в целях пересечения государственной границы Российской Федерации осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.

Также поправки требуют оборудовать пункт контроля средствами принудительной остановки.

Изменения должны вступить в силу с 1 марта этого года.