В Дядькове частично перекрыли движение на участке дороги из-за размыва грунта

Речь идет об участке дороги «Шереметьево − Дядьково − Вышгород − Наумово − Гавердово».

В Дядькове частично перекрыли движение на участке дороги из-за размыва грунта. Об этом во вторник, 24 января, предупредил региональный минтранс.

Речь идет об участке дороги «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово». В районе дома № 168 по улице Центральной там частично перекрыли движение автотранспорта из-за размыва грунта.

Водителе попросили учитывать эту информацию при планировании своих поездок.