В Чебоксарах девушка выпала из окна и чуть не убила прохожего
Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 января, на улице Ярославской около дома № 72.
В Чебоксарах девушка выпала из окна и чуть не убила прохожего. Об этом
Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 января, на улице Ярославской около дома № 72. Очевидцы сообщили, что девушка выпала с восьмого этажа и выжила. На приехали врачи скорой помощи.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что во время падения мимо проходил мужчина, который чуть не попал под удар.