В Чебоксарах девушка выпала из окна и чуть не убила прохожего

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 января, на улице Ярославской около дома № 72.

В Чебоксарах девушка выпала из окна и чуть не убила прохожего. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП Чувашии Аварком21».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 января, на улице Ярославской около дома № 72. Очевидцы сообщили, что девушка выпала с восьмого этажа и выжила. На приехали врачи скорой помощи.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что во время падения мимо проходил мужчина, который чуть не попал под удар.