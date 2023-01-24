В Белгороде младенец попал в больницу с отравлением никотином

В отношении его отца начали проверку.

В Белгороде младенец попал в больницу с отравлением никотином. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ребенка госпитализировали в воскресенье, 22 января, с диагнозом «отравление никотиносодержащим веществом». Пациент поступил в возрасте 2022 года рождения.

«22 января текущего года сотрудники медицинского учреждения сообщили в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Белгороду о поступившем с диагнозом „отравление никотиносодержащим веществом“ пациенте 2022 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В отношении отца ребенка завели административное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей».