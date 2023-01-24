Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира

Об этом заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Украину назвали одной из самых коррумпированных стран мира. Об этом во вторник, 24 января, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, пишет «Лента».

По ее словам, Украина обладает высоким уровнем коррумпированности. Она также подчеркнула, что конфликт с Россией не изменит сложившуюся ситуацию.

«Как много долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, крадутся или поступают людям, к которым идти не должны?» — задумалась конгрессвумен.