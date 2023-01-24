Стало известно, когда суд рассмотрит ходатайство Ефремова о замене срока принудительными работами

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в июне 2020 года в центре Москвы. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии. Он подал ходатайство о замене срока принудительными работами.

Стало известно, когда суд рассмотрит ходатайство Ефремова о замене срока принудительными работами. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Ходатайство актера Михаила Ефремова, который в июне 2020 года устроил смертельное ДТП в центре Москвы, рассмотрят 17 февраля. Он подал в суд прошение о замене оставшегося срока на принудительные работы.

Омбудсмен региона Александр Панин пояснил изданию, что облегчение режима отбывания наказания Ефремову возможно, так как он положительно характеризуется администрацией и другими заключенными. В случае решения в пользу Ефремова, суд также определит в каком исправительном центре он будет отбывать оставшийся срок.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии. Он отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области.

Фото «Кинопоиск»