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Рязанской области выделят дополнительные 80 млн рублей на благоустройство Соборной площади в Касимове
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о направлении в 2023 году допсредств на благоустройство Касимова. Ранее райцентр вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант.

Рязанской области выделят дополнительные 80 млн рублей на благоустройство Соборной площади в Касимове. Об этом во вторник, 24 января, сообщило областное правительство.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о направлении в 2023 году допсредств на благоустройство Касимова. Ранее райцентр вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант.

«Конкурс внеочередной, он проводится в связи с поручением президента об увеличении финансирования лучших работ — до 20 млрд. рублей в год. 80,8 млн. рублей предусмотрено на реализацию первого этапа проекта „Слияние времен: ансамбль площади Соборная город Касимов“. Всего на эти цели будет направлено 290, 8 млн. рублей», — отметил Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков оценил значимость такой программы. Он отметил, что Касимов является «туристической жемчужиной региона», которую нужно привести в порядок.

«Спасать уникальные памятники культуры, создавать удобные рекреационные пространства. Это необходимо и горожанам, и нашим гостям. Победа в конкурсе и реализация первого этапа — это старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды», — написал Павел Малков в своем аккаунте.