Рязанка выиграла два миллиона рублей в лотерею и чуть не выкинула счастливый билет

Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Жительница Рязанской области Ольга Ещева выиграла в лотерею два миллиона рублей. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба «Столото».

По словам рязанки, лотерейные билеты всегда покупает ее мама и на все праздники их дарит своим родным. Счастливый билет гослотереи «Золотая подкова» Ольга и ее близкие из Рязанской области получили от мамы в подарок на Новый год.

«Результаты проверяли дочь с мамой. У нас было очень много билетов разных лотерей от „Столото“ на новогодние тиражи. Они запутались, сверили не выпавшие числа в счастливом билете с итогами другой лотереи и обвели кружочком эти номера в игровом поле. Обычно после этого мама рвет невыигравшие билеты и выкидывает. Как хорошо, что она этого не сделала и решила еще раз проверить их в лотерейном киоске!» — рассказывает Ольга.

В киоске продавец рассказала, что семье выпал счастливый билет. Семья планирует потратить деньги на новый автомобиль для дочери.