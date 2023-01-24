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Рязанец предстанет перед судом за попытку убийства своей сожительницы

В Рязанской области осудят мужчину, который пытался убить свою сожительницу. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился 15 августа 2022 года в селе Дубровичи. 51-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ним и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Тогда рязанец ударил ножом потерпевшую. Он посчитал, что последняя скончалась и скрылся с места преступления. Однако женщине оказали медицинскую помощь и она выжила.

Мужчину задержали. Выяснилось, что на момент преступления он нигде не работал, а также ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой.

Следствие собрало доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.