РИА Новости: переговоры по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии отложили

Ранее у посольства Турции в Стокгольме лидер ультраправой партии сжег Коран. После этого президент Турции отозвал свое согласие на вступление Швеции в НАТО.

Переговоры по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии отложили. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник.

Собеседник агентства уточнил, что трехсторонний механизм между Турцией, Швецией и Финляндией отложили на неопределенный срок.

По его словам, очередная встреча должна была состояться в феврале в Брюсселе.

Ранее у посольства Турции в Стокгольме лидер ультраправой партии сжег Коран. Разрешение на это он получил у шведских властей. Его действия осудили множество стран.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит рассчитывать на поддержку своей заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический союз в мае 2022 года. Вначале Турция заблокировала старт переговоров из-за поддержки терроризма в европейских странах, но после переговоров одобрила их вступление.