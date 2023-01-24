При пожаре в Рыбновском районе погибли двое мужчин

Ранее стало известно, что около часа ночи в селе Новоселки произошло возгорание в жилом доме.

При пожаре в Рыбновском районе погибли двое мужчин. Об этом во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее стало известно, что около часа ночи в селе Новоселки произошло возгорание в жилом доме. Огонь полностью уничтожил здание площадью 40 кв метров.

В происшествии погибли мужчины 1992 и 1971 годов рождения.

На пожар выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава.