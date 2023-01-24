По всей территории Украины зазвучала воздушная тревога

Тревогу объявили в 14.36 (15.36 мск) — в Киеве и в 14.37 (15.37 мск) — в областях.

По всей территории Украины зазвучала воздушная тревога. Об этом во вторник, 24 января, сообщило РИА Новости.

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации тревогу объявили в 14.36 (15.36 мск) — в Киеве и в 14.37 (15.37 мск) — в областях.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, за которым по оценке российских властей стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины звучит каждый день, иногда по всей стране.