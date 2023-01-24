Начальником управления капитального строительства назначили Дмитрия Лощинина

Ранее он работал в органах власти Подмосковья.

Начальником управления капитального строительства назначили Дмитрия Лощинина. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

По данным «Медиа Рязань», Лощинин родился в Рязани и работал в органах власти Подмосковья. Он был начальником управления градостроительства Жуковского, начальником отдела капитального строительства и архитектуры и замглавы администрации городского округа Лосино-Петровский. В последнее время Лощинин занимался бизнесом.

Ранее пост начальника управления капитального строительства занимал Андрей Козлов.