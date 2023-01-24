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На Урале отказались с почестями хоронить бойца ЧВК «Вагнер»

На Урале отказались с почестями хоронить бойца ЧВК «Вагнер» Александра Пирогова. Об этом во вторник, 24 января, сообщил портал e1.ru.

По словам его сестры Татьяны, ее брат трижды был судим за кражи. В сентябре 2019 года он взломал дверь в дом и украл 5200 рублей. Тогда ему дали год лишения свободы условно. Затем, в ноябре 2020 года, он попытался угнать Daewoo Nexia, врезался в дровник и оставил машину на месте аварии. Также мужчина забрал из машины 21,5 тысячи рублей наличными, которые нашел в бардачке. Суд вновь приговорил его к условному сроку — полтора года. В колонию он попал лишь на третий раз — в мае 2021 года Пирогов украл 45 тысяч рублей с банковской карты знакомого, чей пин-код к приложению он подсмотрел заранее. Ему дали два года.

В тюрьме ему предложили вступить в ЧВК «Вагнер». Молодой человек погиб 17 декабря, а уже в феврале 2023 года у него заканчивался срок отбывания наказания.

Тело погибшего собирались хоронить в поселке Вогулка Шалинского городского округа. Однако в местном военкомате близким отказали в просьбе проводить его с воинскими почестями. Там объяснили, что им не разрешает комендатура, потому что ЧВК не относится к армии.

В результате бойца похоронили в Вогулке 18 января.

«Когда я обратился в военно-учетный стол, мне сказали, что у частной военной компании свои правила при похоронах, и военкомат не сможет поучаствовать, — заявил глава поселковой администрации Яков Мошев. — Но школьники-юнармейцы несли почетный караул у дома Александра и церкви во время отпевания. Со стороны администрации мы помогли в организации похорон. Он хороший парень был, какой бы проступок ни совершил — он не побоялся и пошел защищать Родину. Конечно, он герой».

Также корреспонденты узнали, что похоронами занималась Шалинская администрация. А, по словам военного комиссара Первоуральска и Шалинского района Евгения Наумова, военкомат часто выделял почетный караул на прощания с бойцами ЧВК, но в день прощания с Александром Пироговым было и так много похорон.