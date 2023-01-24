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Мошенники обманули рязанского десантника на 500 тысяч рублей
Мужчина решил вложить деньги, выплаченные ему за участие в СВО, в брокерскую компанию на интернет-сайте.

Мошенники обманули рязанского десантника на 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

В полицию Московской области обратился военнослужащий расположенной в Рязани военной части. 40-летний мужчина пояснил, что находится на лечении в госпитале имени Бурденко. Он рассказал, что решил вложить деньги, выплаченные ему за участие в СВО, в брокерскую компанию на интернет-сайте.

В результате он не смог снять находящиеся на его виртуальном счете 500 тысяч рублей.