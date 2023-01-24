Малков объяснил гололед в Рязани обилием ледяных дождей

Об этом он заявил на заседании правительства.

Павел Малков объяснил гололед в Рязани обилием ледяных дождей. Об этом губернатор заявил во вторник, 24 января, на заседании правительства.

Глава региона обратил внимание на большое количество жалоб в соцсетях на гололед и попросил мэра Рязани Елену Сорокину прокомментировать ситуацию.

«Сильный гололед произошел в следствие ледяного дождя на прошлой неделе. Обрабатываем песко-соляной смесью и реагентом, наняли подрядную организацию," - заявила мэр.

Сорокина извинилась перед рязанцами за неудобство и отметила, что сотрудники ДБГ и подрядчики «работают добросовестно».

«Сложности здесь понятны. Ледяные дожди это серьезный вызов. Их раньше просто не было в Рязани, в таком объеме», — заявил Малков. «Нет», — согласилась Сорокина.

Малков отметил, что по уборке дорог в регионе удалось решить проблему, в следующем году планируется покупка техники для тротуаров.