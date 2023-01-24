Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
При этом, по словам главы государства, со стороны Киева поступают противоречивые сигналы.
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко,
По словам главы государства, со стороны Киева поступают противоречивые сигналы.
«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что такая информация требует жесткой реакции. Также он добавил, что у Белоруссии «по периметру хватает вопросов».