Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

При этом, по словам главы государства, со стороны Киева поступают противоречивые сигналы.

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам главы государства, со стороны Киева поступают противоречивые сигналы.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что такая информация требует жесткой реакции. Также он добавил, что у Белоруссии «по периметру хватает вопросов».