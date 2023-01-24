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Командование ВДВ попросило суд признать законной печать «склонен к предательству» в военном билете рязанского контрактника
Речь идет о ситуации с контрактником Захаром Кукареко, которому в военном билете поставили метку о том, что он «склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии в СВО». Из-за этого штампа Кукареко не мог устроиться на работу.

Командование ВДВ попросило суд признать законной печать «склонен к предательству» в военном билете рязанского контрактника. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный омбудсмен» во вторник, 24 января.

Речь идет о ситуации с контрактником Захаром Кукареко, которому в военном билете поставили метку о том, что он «склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии в СВО». Из-за этого штампа Кукареко не мог устроиться на работу.

В декабре 2022 года суд признал печать в документе незаконной и обязал военный комиссариат по месту жительства истца выдать новый документ.

Бывшее командование военнослужащего обжаловало судебное решение. По мнению ВДВ, запись законна и внесена с целью отражения его отношения к военной службе, а не с целью «нарушения его прав и свобод, унижения его чести и достоинства или создания препятствий в трудоустройстве».