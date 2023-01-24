Гладков: из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 25 человек

Об этом он сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

С начала специальной военной операции в Белгородской области из-за обстрелов со стороны ВСУ мирных населенных пунктов погибли 25 человек и 96 получили ранения. Об этом во вторник, 24 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает RT.

Он также заявил, что повреждения получили порядка 2,5 тысяч жилых домов и квартир.

Глава государства поручил кабину и губернаторам Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопросы по восстановлению жилья, разрушенного украинскими военными.