Эксперты назвали топ-5 самых оплачиваемых профессий в Рязани за январь

Эксперты SuperJob составили список из пяти лучших вакансий Рязани в январе текущего года.

Эксперты SuperJob составили список из пяти лучших вакансий Рязани в январе текущего года.

На первом месте находится печатник офсетной бумаги с зарплатой от 105 000 до 150 000 рублей. На второй строчке — руководитель отдела маркетинга с зарплатой от 100 000 рублей.

Третье место занимает должность ведущего инженера-конструктора с зарплатой от 90 000 рублей.

Ведущий инженер-схемотехник (90 000 рублей) расположился на четвертой строчке рейтинга.

Также в пятерку вошла вакансия руководителя службы охраны труда с зарплатой от 80 000 рублей.