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Жительницу Сапожковского района осудили за кражу денег со счета сожителя
Суд признал злоумышленницу виновной по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Жительницу Сапожковского района осудили за кражу денег со счета сожителя. Об этом, в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе районного суда.

Женщина украла банковскую карту сожителя и сняла с нее девять тысяч рублей. После этого она потратила деньги на собственные нужды.

Суд признал злоумышленницу виновной по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). На заседании женщина полностью признала свою вину, ей назначили штраф в 10 тысяч рублей.