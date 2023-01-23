Жительницу Сапожковского района осудили за кражу денег со счета сожителя

Суд признал злоумышленницу виновной по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Жительницу Сапожковского района осудили за кражу денег со счета сожителя. Об этом, в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе районного суда.

Женщина украла банковскую карту сожителя и сняла с нее девять тысяч рублей. После этого она потратила деньги на собственные нужды.

Суд признал злоумышленницу виновной по пункту г части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). На заседании женщина полностью признала свою вину, ей назначили штраф в 10 тысяч рублей.