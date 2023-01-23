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Зеленский поставил задачу украинскому командованию сформировать резервы личного состава
Об этом он рассказал во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу украинскому командованию сформировать резервы личного состава. Об этом он рассказал во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает РИА Новости.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы», — сказал Зеленский.