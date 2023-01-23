Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
-3°
Втр, 24
-3°
Срд, 25
-1°
ЦБ USD 68.63 -0.04 24/01
ЦБ EUR 74.73 0.39 24/01
Нал. USD 69.2 / 75.2 23/01 17:00
Нал. EUR 75 / 76.69 23/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
4 470
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
6 038
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
12 514
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
15 433
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Военный юрист объяснил слова Пескова про другие мероприятия в документе о частичной мобилизации
По словам военного юриста Александра Сковородко, в документ о частичной мобилизации также входят денежные довольствия мобилизованных, финансирование мероприятий по частичной мобилизации, предоставление отсрочки. Из-за этих мероприятий российские власти не могут опубликовать документ о завершении частичной мобилизации.

Военный юрист Александр Сковородко объяснил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что призыва в рамках частичной мобилизации завершен, но другие положения документа продолжают действовать. Его слова в понедельник, 23 января, привел «МК».

Сковородко заявил, что с юридической точки зрения частичная мобилизация в России действительно не закончилась, так как только призывом мобилизация не ограничивается.

«Если внимательно прочитать, что сказал президент 1 ноября 2022 года, то становится ясно, что он имел в виду: в рамках частичной мобилизации в стране завершен призыв в В. С. Но дело в том, что мобилизация одним призывом не ограничивается. На самом деле мобилизация — это целый комплекс мер, направленных на приведение вооруженных сил и инфраструктуры государства на функционирование в определенных условиях. В том числе это касается и призыва на военную службу. Призыв — лишь часть мобилизационных мероприятий. Смотрите остальные пункты президентского Указа и вы увидите, что они рабочие, осуществляются до сегодняшнего дня. Например, пункт четвертый, что контракты, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода специальной военной операции. Это же касается и всех остальных пунктов данного Указа: относительно денежного довольствия мобилизованных, финансирования мероприятий по частичной мобилизации, предоставление отсрочки и т. д. Поэтому Указа о демобилизации в нынешней ситуации быть не может. Так как действие Указа о частичной мобилизации продолжается», — заключил Сковородко.