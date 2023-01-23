Военный юрист объяснил слова Пескова про другие мероприятия в документе о частичной мобилизации

По словам военного юриста Александра Сковородко, в документ о частичной мобилизации также входят денежные довольствия мобилизованных, финансирование мероприятий по частичной мобилизации, предоставление отсрочки. Из-за этих мероприятий российские власти не могут опубликовать документ о завершении частичной мобилизации.

Военный юрист Александр Сковородко объяснил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что призыва в рамках частичной мобилизации завершен, но другие положения документа продолжают действовать. Его слова в понедельник, 23 января, привел «МК».

Сковородко заявил, что с юридической точки зрения частичная мобилизация в России действительно не закончилась, так как только призывом мобилизация не ограничивается.