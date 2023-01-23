Военный юрист объяснил слова Пескова про другие мероприятия в документе о частичной мобилизации
По словам военного юриста Александра Сковородко, в документ о частичной мобилизации также входят денежные довольствия мобилизованных, финансирование мероприятий по частичной мобилизации, предоставление отсрочки. Из-за этих мероприятий российские власти не могут опубликовать документ о завершении частичной мобилизации.
Военный юрист Александр Сковородко объяснил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что призыва в рамках частичной мобилизации завершен, но другие положения документа продолжают действовать. Его слова в понедельник, 23 января, привел «МК».
Сковородко заявил, что с юридической точки зрения частичная мобилизация в России действительно не закончилась, так как только призывом мобилизация не ограничивается.
«Если внимательно прочитать, что сказал президент 1 ноября 2022 года, то становится ясно, что он имел в виду: в рамках частичной мобилизации в стране завершен призыв в В. С. Но дело в том, что мобилизация одним призывом не ограничивается. На самом деле мобилизация — это целый комплекс мер, направленных на приведение вооруженных сил и инфраструктуры государства на функционирование в определенных условиях. В том числе это касается и призыва на военную службу. Призыв — лишь часть мобилизационных мероприятий. Смотрите остальные пункты президентского Указа и вы увидите, что они рабочие, осуществляются до сегодняшнего дня. Например, пункт четвертый, что контракты, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода специальной военной операции. Это же касается и всех остальных пунктов данного Указа: относительно денежного довольствия мобилизованных, финансирования мероприятий по частичной мобилизации, предоставление отсрочки и т. д. Поэтому Указа о демобилизации в нынешней ситуации быть не может. Так как действие Указа о частичной мобилизации продолжается», — заключил Сковородко.