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Военкор спрогнозировал вторую волну мобилизации в России
Журналист предположил, что в России проведут еще одну волну мобилизации, чтобы закрепить успехи первой волны и поменять бойцов на передовой.

Военкор Сладков спрогнозировал вторую волну мобилизации в России. Об этом репортер ВГТРК Александр Сладков написал в своем Telegram-канале.

Журналист предположил, что в России проведут еще одну волну мобилизации, чтобы закрепить успехи первой волны и поменять бойцов на передовой.

По мнению Сладкова, военнослужащих надо набирать по реальным военным специальностям — пехоту к пехоте, разведчиков к разведчикам и так далее. Также он сказал, что считает необходимым набрать банный батальон, который бы отвечал за помывку бойцов на передовой, а также поваров для питания солдат.

Сладков отметил, что В России нужно создать НКБ — народное конструкторское бюро, «чтоб собрать в нем „кулибиных“ со всей Руси, создать для них военный технопарк, с их личным участием в испытаниях лично разработанных образцов оружия, экипировки и тому подобным в рамках СВО».

Также военкор предположил, что часть участников СВО можно набрать из добровольцев-срочников, создать новый сержантский корпус, который бы отвечал только за два аспекта — боевую подготовку и воинскую дисциплину. Сладков предложил перенять опыт США и создать должности главного сержанта строевого отделения и главного сержанта взвода, роты, батальона.

«Если нам предстоит мобилизация, почему б о ней не подумать заранее», — подытожил репортер.