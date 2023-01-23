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В Воронежской области в результате столкновения двух «КамАЗов» пострадали шесть сотрудников Росгвардии
Авария случилась в Ольховатском районе на трассе «Белгород − Россошь».

В Воронежской области в результате столкновения двух «КамАЗов» пострадали шесть сотрудников Росгвардии. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил Telegram-канал Baza.

Авария случилась в Ольховатском районе на трассе «Белгород — Россошь». Военнослужащие двигались в составе колонны на бронированном «КамАЗе». Им навстречу вылетел другой грузовик, за рулем которого находился местный предприниматель. Автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали семь человек, шесть из которых — сотрудники Росгвардии из Мордовии, и один водитель второго автомобиля. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.